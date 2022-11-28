الحبس سنة مع الشغل لسيدة أخفت سيارة مسروقة في الشروق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، سيدة بالحبس سنة مع الشغل أخفت سيارة مسروقة بالشروق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور فهد عبد الغفار بودى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «هبة.د.م» وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة بإخفاء مسروقات متحصلة من السرقة مع علمهم بتلك الجريمة.

وأضافت التحقيقات قيام أحد المواطنين بالابلاغ عن سرقة سيارته من أمام مسكنه وتم التعرف على المتهمين بعد أن قاموا بإخفاء السيارة لدى المتهمة الماثلة للمحاكمة مع علمها بسرقتها وأن المتهمين الآخرين قاموا بتزوير تراخيصها، وسؤال المتهمة بالتحقيقات أنكرت ما أسند إليها وبجلسة المحاكمة فضت المحكمة الحرز المرفق بالأوراق فى مواجهة المتهمة ودفاعها ولم يبد أحد أية ملاحظات عليه، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.