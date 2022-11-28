الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة ندوة مصر الرقمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ads

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، 5 من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في مسابقة ندوة مصر الرقمية "التحول إلى مجتمع رقمي متكامل" بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى حواره مع الطلاب، أشار الدكتور محمود المتيني إلى الطفرات التكنولوجية الحديثة السريعة التى نشهدها هذه الأيام فى مختلف المجالات جعلت من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة.

وحث الطلاب على تنمية قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، مؤكداً أن الجامعة لا تألوا جهداً فى توفير كافة التدريبات اللازمة والمتاحة بالتعاون مع الشركاء  الاستراتيجيين مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات المجتمعية الداعمة.

ودعا  الطلاب للحرص على حضور الفعاليات التى تنظمها الجامعة من خلال الموسم الثقافي الفنى الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تثقيف و توعية الطلاب فى مختلف المجالات.

وكرم أ.د. محمود المتيني الطلاب وهم ماريا جورچ كلية حقوق الفرقة الثالثة وعبد الرحمن أحمد كلية الآداب ومحمد أحمد محمد كلية الحقوق ونادر أيمن كلية الزراعة و أ. عمرو عصام كامل إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

كما تسلم الفائزين هدايا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم أهداها لهم وهي عبارة عن أجهزة محمول حديثة.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد الجامعات الاستراتيجي التربية العسكرية التكنولوجية الحديثة الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا الطلاب المتميزين الطلاب الفائزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

«الحشيش» يقود عاملا للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ببنها

الصحة العالمية: يجب وضع ضوابط لعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

الاتحاد العربى للتنمية المستدامة ينظم المؤتمر السنوى حول التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية

رفع 1950 طن مخلفات بمراكز كفر الشيخ

التأمينات: رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم