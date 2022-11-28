منها النفسي والمعنوي.. سناء السعيد توضح أشكال العنف ضد المرأة (فيديو)

قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجتمع على وعي بمخاطر قضايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن حالات العنف ضد المرأة تنخفض من عام إلى عام، معقبة: "كل ما هو انتهاك للمرأة نقلل منه وهذا عيد بالنسبة لنا كسيدات".

وأضافت السعيد، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك عنف نفسي على المرأة، والخوف والرعب من ظواهر العنف ضد المرأة، منوهة بأن ختان الإناث يترك أثر مدي الحياة عند المرأة.

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن ظاهرة ختان الإناث لم تنته بعد فى مجتمعنا، ولكن حسب التقارير التي يرصدها المجلس فالنسب انخفضت، موضحة أن العنف ضد المرأة هو عنف نفسي ومعنوي ومادي وأنواعه كثيرة وأثاره نفس الشيء.

أخصائيين نفسيين لمعالجة العنف ضد المرأة

وتابعت: لدينا أخصائيين نفسيين لمعالجة العنف ضد المرأة، وظاهرة ختان الإناث، وتوعية الأمهات بمخاطر الظاهرة، بالإضافة إلى مشاركة رجال الدين والأطباء المتخصصين.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يقوم بعمل نقلة نوعية كبيرة في المجتمع المصري لتغيير العادات والموروثات الثقافية.