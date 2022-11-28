بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات رياض الخولي بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تصدر الفنان القدير رياض الخولي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من خلال مجموعة من التصريحات القوية التي أدلى بها في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، في دورته السابعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وخلال التقرير التالي وفي نقاط نرصد أبرز التصريحات التي أطلقت في المؤتمر الصحفي للاحتفاء بالفنان رياض الخولى، والذي تم تكريمه بإهداءه درع المهرجان في حفل الافتتاح.