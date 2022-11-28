أبرز تصريحات رياض الخولي بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات رياض الخولي بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
تصدر الفنان القدير رياض الخولي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من خلال مجموعة من التصريحات القوية التي أدلى بها في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، في دورته السابعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وخلال التقرير التالي وفي نقاط نرصد أبرز التصريحات التي أطلقت في المؤتمر الصحفي للاحتفاء بالفنان رياض الخولى، والذي تم تكريمه بإهداءه درع المهرجان في حفل الافتتاح.
- حول ندرة ظهوره الإعلامي قال: أنا لا أحب الظهور للحديث لمجرد الحديث، لا أحب أتكلم عن نفسى، ودورى ليس الحديث عن نفسى، بل النقاد والكتاب من يتحدثوا عن أعمالنا، ففى خلال ٢٠ عاما الماضية، لم أجر حديثاً تلفزيونيا إلا مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس.
- عن بدايته قال: إن البداية كانت من المدرسة فى المرحلة الإعدادية، حيث اكتشف مدرس الموسيقى صوتى، فقدمت بعض الإبتهالات والأوبرتات فى الأعياد، ثم فى المرحلة الثانوية، وجدت فريق تمثيل وشاركت معهم وقدمت أول دور ليا وهو دور "خالد بن الوليد"، وفى البداية، والدى لم يكن متحمس، لكنى أكملت طريقى ودرست فى معهد الفنون المسرحية.
- الفنان الكبير محمد صبحى مدرسة، وله قواعد أساسية فى مسرحه، منها الحضور قبل رفع الستارة بساعة، والاهتمام بالنظام والترتيب والنظافة والخصوصية، واستفدت بالعمل معه، من خلال التجربتين المسرحيتين وهما "ماما أمريكا" و"وجهة نظر"، وأكد إنه عندما يؤرخ المسرح.. سيؤرخ لمحمد صبحى.
- المسرح الحالي للأسف أصيبت بالزحمة والعشوائية، مثل ما حدث فى مسرح العتبة، ومسرح ميامى بالإسكندرية، ويجب الاهتمام بالمسرح بتقنيات حديثة، تليق بالمواطن المصرى الحالى، وهنا أطالب وزارة الثقافة تحديدا، بهذه المهمة، نعم بالطبع هناك محاولات شبابية تُحترم، ولكن قد تمر مرور الكرام.
- بالنسبة للفيلم الرائع طيور الظلام.. كلمني الكاتب الكبير وحيد حامد قبل التصوير، لأقابله، وذهبت له وقال لي اقرأ الورق، وفى البداية لم أكن مقتنع بدخول التجربة، تركته وذهبت لوالدتى وحكيت لها، وبفطريتها قالت لى "توكل على الله دي هتكون فاتحة الخير"، ونزلت من عندنا وفجأة شعرت بطاقة غريبة وراحة، وبعدها بيومين ذهبت وصورت الفيلم وسعيد بالطبع بهذه التجربة.