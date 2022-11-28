مصرع مسنة صدمتها سيارة فى الدقى

لقيت مسنة مصرعها بعدما صدمتها سيارة ملاكي على أحد الطرق بالدقي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة مسنة أعلى الطريق بالدقي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تبلغ من العمر 73 سنة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجني عليها الطريق صدمتها سيارة مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.