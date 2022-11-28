الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسنة صدمتها سيارة فى الدقى

جثة
جثة
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لقيت مسنة مصرعها بعدما صدمتها سيارة ملاكي على أحد الطرق بالدقي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة مسنة أعلى الطريق بالدقي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تبلغ من العمر 73 سنة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجني عليها الطريق صدمتها سيارة مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عمليات النجدة حادث مرورى وفاة سيدة مسنة

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وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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