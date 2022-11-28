ضبط 3,087 طن مفروم لحوم مجمدة وجمبرى ومكرونة مجهولة المصدر بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط (3,087 طن "مفروم لحوم مجمدة – جمبرى – مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لأحد مطاعم تقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة.