الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ كفرالشيخ: تحصين 70 ألفًا و250 رأسًا من الماشية ضد الأمراض الوبائية

محافظ كفر الشيخ جمال
محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين
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أكد محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، أنه تم تحصين 70 ألفًا و250 رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والذى من المستهدف أن يبلغ 211 ألفًا و969 رأسًا من الماشية، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى المعيشة.

ووجه المحافظ- في تصريح اليوم الإثنين- رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وناشد "نورالدين" المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وفي السياق نفسه، أكد محافظ كفرالشيخ أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة، أسفرت عن رفع 1950 طنًا من المخلفات بـ14 مركزًا ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكل الطرق الممكنة، وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ووجه بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين الماشية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الثروة الحيوانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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