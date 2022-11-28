الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3,700 طن زيت طعام في مخزن بالقليوبية

زيت
زيت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية–  بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3,700 طن "زيت طعام – مكرونة – 1,800 طن دقيق أبيض – 1 طن أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الإدارة العامة أقسام شرطة التموين الجرائم التموينية قطاع الأمن العام المدير المسئول

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