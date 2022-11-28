ضبط 3,700 طن زيت طعام في مخزن بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية– بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3,700 طن "زيت طعام – مكرونة – 1,800 طن دقيق أبيض – 1 طن أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.