القبض على عاطلين بحوزتهما 50 كيلو من مخدر الهيدرو

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطلين قبل ترويجهما 50 كيلوجرام من مخدر الهيدرو على عملائهما بمركز بلبيس.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام عاطل مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه في القضية رقم 4115 جنايات مركز بلبيس مخدرات، وآخر مقيم مركز بلبيس، والسابق اتهامه في القضية رقم 9479 جنايات أبو صوير 2021 إصابة خطأ بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيدرو بدائرة مركز بلبيس على نطاق واسع.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبطهما في كمين محكم أعد له بالقرب من مدخل عزبة "روسيا" دائرة مركز بلبيس، أثناء استقلالهما السيارة رقم "9461 ر س ق" ملاكى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو تزن 50 كيلوجراما تقريبا، ومبلغ مالى.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.