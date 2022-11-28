الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تعلن الطوارئ فى جزيرة إيشيا

فيضانات
فيضانات
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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأحد، حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا على خلفية "فيضانات وانهيارات أرضية استثنائية".

جاء الإعلان بعد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد صباح الأحد، بحسب بيان حكومي.

وقالت ميلوني: "نعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة".

ولا يزال نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين ، فيما تم إجلاء المئات من منازلهم، بحسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان أن الحكومة الإيطالية قدمت مليوني يورو (2.1 مليون دولار) مساعدات للسكان المحليين.

وقالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان، إن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية بعد ظهر الأحد في منطقة كاساميسيولا تيرمي، إلا أن الظروف الجوية القاسية أدت إلى تعقيد عملية البحث".

وبهذا الخصوص، قال لوكا كاري، المتحدث باسم رجال الإطفاء الإيطاليين، لتلفزيون راي الحكومي: "يكاد الطين والماء يملآن جميع المساحات".

وأضاف المتحدث: "فرقنا تبحث بأمل عن ناجين، حتى لو كان الأمر صعبًا للغاية".

والسبت، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، إن انهيارا أرضيا ناجما عن عاصفة ممطرة في جزيرة إيشيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن العاصفة أدت أيضا إلى انهيار ما لا يقل عن 10 مبان، وفقدان عدد من الأشخاص، بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن ما لا يقل عن 100 شخص تقطعت بهم السبل في أجزاء متفرقة من الجزيرة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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