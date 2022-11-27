الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أول يوم للتداول في البورصة المصرية للسلع.. عشماوي يكشف التفاصيل

جريدة الدستور
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قال د.إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، إنه لأول مرة كان هناك إقبالاً على شراء الأقماح في البورصة السلعية.

أضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن البورصة السلعية هى نقلة نوعية في منظومة التجارة الإلكترونية. 

وأوضح أن هيئة السلع التموينية ستطرح كميات للبيع من القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة، لافتاً إلى أن هناك ردود أفعال إيجابية من التجار أثنوا على أول عملية تداول في البورصة المصرية للسلع، لافتًا إلى أن هيئة السلع التموينية لم تغالي في الأسعار لأنها حريصة على أن يكون ثمن السلعة عادل.

وأكد أن هناك ثقة من التجار في هيئة السلع التموينية والبورصة المصرية للسلع، لافتاً إلى أن القمح الروسي من أكثر الأقماح تداولاً وطلباً في البورصة السلعية. 

بين أن البورصة المصرية للسلع ستسهم في تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن البورصة المصرية للسلع نافذة للربط بين البائع والمشتري بصورة احترافية.

وأشار إلى أنه في أول تداول للبورصة المصرية للسلع كان هناك إقبالاً يفوق التوقعات:"سيكون هناك سلع أخرى في البورصة المصرية للسلع مثل الدواجن وبيض المائدة.

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