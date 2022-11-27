الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب كرواتيا: الجولة الأخيرة ستحسم كل شيء.. ونسعى للفوز على بلجيكا

زلتكو داليتش
زلتكو داليتش
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تحدث زلتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عقب الفوز على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وتصدر منتخب كرواتيا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وخلفه المغرب بنفس الرصيد لكن الفريق الكرواتي تفوق بفارق الأهداف، ثم بلجيكا 3 نقاط وأخيرًا كندا بدون نقاط.

وقال داليتش في تصريحات عقب المباراة "أولا وقبل أي شيء، أود أن أهنئ اللاعبين على المباراة الرائعة التي قدموها، لقد تأخروا منذ الثانية الأولى ضد فريق لديه الحماس والطاقة، عندما تسجل هدفًا، فإنك تهاجم أكثر".

وأضاف "تمكنا من تعديل النتيجة والفوز بالمباراة، يمكن فقط للفرق العظيمة أن تفعل ذلك، الفرق التي لديها إيمان، والتي تتنفس معًا، المليئة بالدوافع، والتي تتميز بالإصرار، تلك هي كرواتيا".

وتابع "بعد هدفهم، كان من المهم العودة إلى المباراة، كان هدفهم الثاني قريبًا، بعد ذلك لعبنا كما تخيلنا وطلبت من أندريا كراماريتش وإيفان بيرسيتش الوقوف على نطاق واسع وعدم الدخول في الوسط، لإعطاء مساحة لبروزوفيتش وكوفاتشيتش ومودريتش، سأكرر مرة أخرى، إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ويمكن لأي شخص أن يقول ما يريد، اليوم ركضوا ولعبوا بشكل رائع، هذه مجرد البداية ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى، ولكن لنبدأ ببطء".

وأكمل "قلت إن لدينا أربعة مهاجمين عظماء يمكنهم الرد دائمًا، قررنا وضع ليفايا لحماية الكرة، لعب بشكل رائع وخلق موقف خطير وسجل هدفا، لقد خرج بعد ذلك، كانت الخطة أن يستمر بوديمير أو بيتكوفيتش، فكرنا ووضعنا بيتكوفيتش ليحافظ على الكرة، لم نكن بحاجة إلى بوديمير الذي هو الأفضل في المرحلة الدفاعية".

وأنهى تصريحاته "الجولة الأخيرة ستقرر كل شيء، لم نفز بأي شيء، علينا أن نحقق الفوز على بلجيكا، الفريق الذي يحتاج إلى ثلاث نقاط مثلنا تمامًا، قلت إن هذه مجموعة صعبة، نحن الآن هناك ولدينا فارق أهداف جيد، لكن يجب ألا ننظر إليه كثيرًا، نحتاج إلى البحث عن ثلاث نقاط، لن أتحدث عن السعادة والنشوة، دعنا نذهب خطوة بخطوة".

منتخب كرواتيا منتخب كندا مونديال قطر 2022 منتخب بلجيكا

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