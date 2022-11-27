الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«توقعات بتحقيق 50 مليار دولار خلال 2022».. 9 مؤشرات عن الصادرات المصرية

صادرات
صادرات
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تعد الصادرات واحدة من أهم موارد النقد الأجنبى للدولة المصرية، التى تتطلع لمضاعفة حجمها إلى حدود 100 مليار دولار سنويًا، فى إطار خطة تعميق التصنيع المحلى، وترشيد فاتورة الواردات، بالتركيز على الصناعات كثيفة العمالة وذات البعد الاستراتيجى، ونستعرض خلال هذا التقرير أهم 7 معلومات عن الصادرات المصرية: 
تهدف مصر زيادة إيرادات صادراتها إلى 60 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، كجزء من خططها للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.
ارتفعت الصادرات المصرية إلى 34.3 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 26.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار.
تشكل السلع تامة الصنع الجزء الأكبر من الصادرات المصرية بنسبة 43.9% أى بقيمة 15 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022.
جاءت فى المرتبة الثانية صادرات بترولية بنسبة 29.5% بما يعادل 10.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى.
يتوقع أن تصل الصادرات المصرية إلى حدود 50 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2022، مقابل 43.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه.
تضاعفت صادرات الغاز الطبيعي والمسال من 177.2 مليون دولار خلال عام 2017 لـ 3.903 مليار دولار خلال عام 2021 و5.081 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022.
ارتفعت الصادرات المصرية خلال الفترة بين شهرى يناير / يونيو 2022 لـ 27.4 مليار دولار مقابل 20.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 36%.
تستحوذ دول مجموعة السبع على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية بنحو 9.9 مليار دولار خلال عام 2021 ، يليها دول الإسكوا 8.9 مليار دولار، دول الاتحاد الأفريقى 5.5 مليار دولار، دول بريكس 4.6 مليار دولار.
تطورت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى خلال الأعوام بين 2017 و2021 والتى ارتفعت من 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 لـ 14.5 مليار دولار خلال عام 2021 و9.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2022.

الصادرات الواردات المصرية تعميق التصنيع المحلى صادرات بترولية الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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