مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 وتردد القنوات الناقلة

يبحث الكثيرون عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في كأس العالم 2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمتابعة المباريات بجودة عالية عبر شاشة مجموعة قنوات bein sports القطرية والحاصلة على حقوق البث المباشر للمباريات لمشجعي رياضة كرة القدم في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022

يقدم موقع الدستور الإلكتروني جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في كأس العالم 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية للعشاق الساحرة المستديرة في كافة بلاد العالم، حيث تقام النسخة الـ 22 من البطولة في 8 ملاعب قطرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر وهو كما يلي:

مباراة منتخب الكاميرون ضد منتخب صربيا الساعة 12 ظهرا.

مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب غانا الساعة 3 عصرا.

مباراة منتخب البرازيل ضد منتخب سويسرا الساعة 6 مساء.

مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب الأوروغواي الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة Bein sports عبر النايل سات

يستطيع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة ضبط إشارة بث مجموعة قنوات bein sports الرياضية الحاصلة على حقوق البث المباشر لمباريات مونديال قطر 2022 المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة بصوت وصورة ذات جودة عالية عبر الاحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11054 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد آخر مباريات كأس العالم قطر 2022

تنتهي مباريات مونديال قطر 2022 المقامة حاليا في دولة قطر بمشاركة 32 منتخبا دولياً من بينها 4 منتخبات عربية في يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك وفقا للفترة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لإقامة المباريات، حيث يتم إجراء المباراة النهائية التي تحدد الفائز والحاصل على اللقب هذه النسخة وسط احتفال الختام التي تجريها الدولة المستضيفة البطولة الرياضة قطر بحضور رؤساء الدول المشاركة في المباريات النهائية للبطولة الكورية.

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