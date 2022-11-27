الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بركلات الجزاء.. الأهلى يعبر المقاولون ويتأهل للقاء سموحة فى نصف نهائى الكأس

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.

كان الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كريم فؤاد لصالح الأهلي في الدقيقة 68 وأدرك جون أوكولي التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 76.

أحداث المباراة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع سموحة في الدور نصف النهائي من المسابقة.

بدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين رغم سيطرة الأهلي على مجريات الأمور، لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة السابعة تصويبة من محمد أشرف من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المقاولون بنجاح.

كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأهلي بعد ارتباك دفاعي تصل إلى حسام حسن يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة أعلى العارضة.

في الدقيقة العاشرة تصويبة من عبدالرحمن خالد من خارج منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب أمسكها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 30، فرصة جديدة لصالح الأهلي بعد كرة عرضية أرضية من كريم فؤاد من يمين منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من فخري، لكن لمست فاروق مدافع المقاولون ومرت من أمام حسام حسن مهاجم الأهلي.

في الدقيقة 32 تمريرة من أفشة من خارج يمين منطقة الجزاء إلى شادي حسين الذي سدد كرة من على حدود المنطقة لتمر بجوار القائم الأيسر.

سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

جاء هدف الأهلي بعد تمريرة من محمد فخري إلى كريم فؤاد يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية قوية لتسكن الشباك.

وأدرك جون أوكولي التعادل بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء عن طريق عمر فتحي لتصل إلى جون أوكلي الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي من عمر المباراة قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء.

وسجل للأهلي كل من ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج ورامي ربيعة، وأهدر المقاولون الركلة الأولى والخامسة لينتهي اللقاء بنتيجة 4-3.

الاهلى المقاولون العرب ركلات الجزاء كاس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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