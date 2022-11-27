شخصية شمس حمدى فى رواية حجاب الساحر: أسطورة تماثل الربات فى الحضارات القديمة

استهلت الدكتورة والناقدة سلوي جودة ندوة مناقشة رواية "حجاب الساحر" للشاعر والأديب أحمد الشهاوى بتساؤل قائلة إنه كتب كثيراً من قبل عن حجاب الساحر فما الذي يتبقى فى رواية أحمد الشهاوى؟ مضيفة: "لكن المبدع له رسالة عظيمة هي تجميل الواقع وربما تغييره وإن علاقة الإبداع بالتغيير تتجسد فى أن الرواية لها حضور نستطيع من خلاله التغيير".

وأضافت "جودة" خلال ندوة فعاليات مناقشة وتوقيع رواية "حجاب الساحر" للشاعر والروائي أحمد الشهاوي بمكتبة البلد، منذ قليل، أنه منذ أفلاطون وسقراط وعملية الإبداع ينظر إليها على نحو ما ورائى، قائلة: "كانوا يقولون إن ملائكة الإبداع تملي عليه إبداعه وما يكتبه، وأرسطو قال إن الإبداع يتم طبقا لعملية منظمة، حيث حاول أن يضع قانونا أو شبه نظرية في عملية الكتابة والأشكال الأدبية، وبعدهم الفلاسقة والحكماء وكيف يعمل المبدع، كانت قال إنها عملية طبيعية فطرية ولا دخل لنا فيها وليس تعليمية بالضرورة، وشنوبنهاور قالل ما يعجبني إن المبدع يغوص في النفس الإنسانية كما يقوم المتصوفة".

وأكملت نيتشة كان يحب الشعر الإغريقي واليوناني وقال إنه يجمع بين العاطفة والحكمة، وتابعت؛ قائلة :"علماء النفس قالوا إن الجانب المعرفي يحب أن يكون أقوى، وما زالت عملية الإبداع تدرس ومراد وهبة ظل يدرس في طبيعة الإبداع وخرج بتعريف أن الإبداع قدرة العقل على إيجاد علاقات جديدة بغرض تغيير الواقع.

وواصلت قائلة: "المبدع له دور في تغيير الواقع ولكلماته فعل في هذا التغيير، وأن التحولات في وضع المرأة حدثت من خلال الأدب وفيرجينيا وولف أحدثت ثورة بالأدب والإبداع يمكن أن يحدث ثورة وبيتهوفن حين قام بعمل سيمفونياته وسيمفونية مون لايت أثرت في الضمير الإنساني.

تابعت "علاقة كل هذا بحجاب الساحر للشهاوي أنه كساحر في كتابته الشعرية وأناقته سرديا وما فعله أنه أدخلنا عالم الدهشة والسؤال، تركنا نغوص في عجائبه ونقلنا من حال لحال، من كفر المياسرة ليعلمنا الحب ومن يقرأ العمل يتم اصطياده داخل العمل وبعد الخروج لعالم العقل والمنطق، ويفاجئنا بأننا نقرأ أنفسنا من الداخل.

أضافت: "أعادنا أحمد الشهاوى لعالم ثقيل الظل وهل حدث لنا تغيير فمن يقرأ حجاب الساحر لن ترجع حياته بعدها، فمن حالة السرد في شخصية شمس حمدي لا بد أن يحدث لنا تغيير في نظرتنا للحياة والوجود وقام بتغيير الفرد والجموع التي تقرأ، حقاً شخصية شمس حمدي أسطورة ابتكرها أحمد الشهاوى وتوضع في تاريخ المرأة، مثل شخصيات الربات التي كانت في الحضارات العظيمة".