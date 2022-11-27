الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 وكيفية تحريرها في 3 خطوات

التربية والتعليم
التربية والتعليم
ads

بدأ اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية لكي يتمكن الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ في 14 يناير المقبل.

بوابة تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط عبر بوابتها الالكترونية لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية وفق بعض الخطوات وبعض تجهيز بعض الأوراق التي اعلنت عنها من قبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022. 

رابط الحساب  المدرسي الموحد 

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية تسجيل استمارة الامتحانات بدءًا من اليوم الأحد وحتى 22 ديسمبر المقبل بعد الدخول عبر الرابط التالي “هنا”.

ولكي تتم عملية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية يجب على الطالب أن يكون لديه  البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، إذا لم يكن لديه بريد الإلكترونى، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط الحساب المدرسي الموحد أو عن طريق الدخول على رابط الحساب المدرسي الموحد التالي هنا.

آخر أخبار امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023.. الجدول والمواعيد

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادى

واختيار حساب الطالب ثم أدخل الرقم القومي (فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)، ثم ادخل كود الطالب، ويضغط على زر التحقق من البيانات . 

تسجيل استمارة 3 إعدادي  

إذا كان الطالب يملك البريد الالكتروني الذي تم انشاءه عبر الحساب المدرسي الموحد يمكنه الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم لملًا استمارة 3 إعدادي، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة قبل ملأ استمارة الشهادة الاعدادية وهي:-

أولا بطاقة تحقيق الشخصية ويجب أن يرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار طالب الشهادة الاعدادية برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء، والإستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق.

txt

«التعليم»: اختبار تدريبى لطلاب الثالث الثانوى العام بداية الترم الثانى

ثانيًا يقوم طالب 3 إعدادي بتقديم بيانات عن الامتحانات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام، كما يتم تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها، ثم يتم لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد.

ثالثًا يقوم ولي الأمر أو الطالب بكتابة كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح لملئ استمارة امتحانات 3 إعدادي  بتوفير صورة شخصية لطالب الشهادة الاعدادية ويجب وضعها بشكل صحيح،  كتابة اسم الطالب كاملا، كتابة الرقم القومى الخاص بطالب الصف الثالث الاعدادي كما يتواجد بشهادة الميلاد، يتم اختيار ديانة الطالب، وتحديد النوع إذا كان ذكر أم انثي، ويجب على طالب الصف الثالث الاعدادي بعد ملًا الاستمارة بطباعتها  بالألوان وتكون صور الطالب واضحة بها.

الشهادة الاعدادية 3 إعدادي الصف الثالث الاعدادي إستمارة الشهادة الإعدادية الحساب المدرسي الموحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

أول تعليق من أردوغان على لقاء الرئيس السيسى

رغم تشديدات «التعليم».. أزمة فى مدارس الإسكندرية بسبب طباعة امتحانات نوفمبر

لماذا يمثل انتحار علياء عامر مأساة إنسانية؟.. «الباز» يجيب

ارتفاع جديد في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»