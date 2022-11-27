لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 وكيفية تحريرها في 3 خطوات

بدأ اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية لكي يتمكن الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ في 14 يناير المقبل.

بوابة تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط عبر بوابتها الالكترونية لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية وفق بعض الخطوات وبعض تجهيز بعض الأوراق التي اعلنت عنها من قبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022.

رابط الحساب المدرسي الموحد

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية تسجيل استمارة الامتحانات بدءًا من اليوم الأحد وحتى 22 ديسمبر المقبل بعد الدخول عبر الرابط التالي “هنا”.

ولكي تتم عملية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية يجب على الطالب أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، إذا لم يكن لديه بريد الإلكترونى، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط الحساب المدرسي الموحد أو عن طريق الدخول على رابط الحساب المدرسي الموحد التالي هنا.

واختيار حساب الطالب ثم أدخل الرقم القومي (فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)، ثم ادخل كود الطالب، ويضغط على زر التحقق من البيانات .

تسجيل استمارة 3 إعدادي

إذا كان الطالب يملك البريد الالكتروني الذي تم انشاءه عبر الحساب المدرسي الموحد يمكنه الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم لملًا استمارة 3 إعدادي، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة قبل ملأ استمارة الشهادة الاعدادية وهي:-

أولا بطاقة تحقيق الشخصية ويجب أن يرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار طالب الشهادة الاعدادية برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء، والإستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق.

ثانيًا يقوم طالب 3 إعدادي بتقديم بيانات عن الامتحانات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام، كما يتم تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها، ثم يتم لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد.

ثالثًا يقوم ولي الأمر أو الطالب بكتابة كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح لملئ استمارة امتحانات 3 إعدادي بتوفير صورة شخصية لطالب الشهادة الاعدادية ويجب وضعها بشكل صحيح، كتابة اسم الطالب كاملا، كتابة الرقم القومى الخاص بطالب الصف الثالث الاعدادي كما يتواجد بشهادة الميلاد، يتم اختيار ديانة الطالب، وتحديد النوع إذا كان ذكر أم انثي، ويجب على طالب الصف الثالث الاعدادي بعد ملًا الاستمارة بطباعتها بالألوان وتكون صور الطالب واضحة بها.