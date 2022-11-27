الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعلن عن إقامة 34 مشروعًا استثماريًا

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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وافقت اللجنة العليا للاستثمار، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر،  السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة على إقامة 34 مشروعا فى مجال الاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني والداجني، بإجمالي استثمارات تتجاوز 839 مليون جنيه وتوفر أكثر من 1772 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أنه تمت الموافقة على مشروع إنتاج داجني "عنبر بداري تسمين "على مساحة 1820م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة 18 مليون جنيه ويوفر 25 فرصة عمل، وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 1200م2 بناحية قرية الخرطوم بمركز بدر بتكلفة 7 ملايين و250 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة عمل، وثلاجة خضر وفاكهة ومصنع تخليل مخللات وعصارة زيتون على مساحة إجمالية 13000م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه وتوفر 30 فرصة عمل. 

 

كما تمت الموافقة على إقامة عدد 2 منفذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي وأسمدة وأدوات ري على مساحة 299 م2 بناحية قرية أبو العطا شرق الطريق الصحراوي بأبو المطامير بتكلفة 250 ألف جنيه توفر 4 فرص عمل، وإقامة 25 منفذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة 500م2 بناحية مركز أبو المطامير بتكلفة 3 ملايين جنيه وتوفر 50 فرصة عمل، ومشروع محطة تصدير حاصلات زراعية ومصنع لصناعة المواسير ومصنع لصناعة المواسير البلاستيك ومنتجات البلاستيك على إجمالي مساحة 40 ألف م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة إجمالية 51 مليون جنيه وتوفر 172 فرصة عمل، ومحطة فرز وتعبئة وتصدير حاصلات زراعية على مساحة 440 م2 بناحية مركز بدر بتكلفة 3.4 مليون جنيه وتوفر 25 فرصة عمل. 

12 مليون جنية إقامة مشروعات الطريق الصحراوي طريق الصحراوي طاقة كهربائية

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وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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