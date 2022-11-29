خطوات و لينك حجز ميعاد السجل التجارى 2022.. تعرف عليها

خطوات و لينك حجز ميعاد السجل التجارى 2022 تعد من الأمور والمواضيع التى زادت نسبة البحث عنها عبر «جوجل» من قبل المواطنين المهتمين بهذا الأمر؛ نظرًا لكون هذه الخدمة تهدف تحديدًا لتسهيل خدمة السجل التجارى والعلامات التجارية، وكذلك النماذج الصناعية.

«الدستور» ترصد خطوات و لينك حجز ميعاد السجل التجارى 2022 من خلال التقرير التالى:

خطوات و لينك حجز ميعاد السجل التجارى 2022

خطوات و لينك حجز ميعاد السجل التجارى 2022 تتمثل في الأتي:

1- يقوم المواطن المهتم بتسجيل الدخول لموقع "جهاز تنمية التجارة الداخلية الإلكتروني" بالضغط على الرابط التالي:

https://ecr.mc.gov.sa/Land?returnUrl=%2F

2- يقوم المواطن أثناء تسجيل الحساب بوضع رقم المحمول الخاص به وتخصيص كلمة سر له.

3- يقوم المواطن باختيار الخدمة الراغب فى تحقيقها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات وهي خدمة "السجل التجارى".

4- يقوم المواطن بالضغط على زر "حجز معاملة ".

5- و فى النهاية يقوم النظام بتحديد وقت حضور العميل أو المواطن طالب الخدمة إلى السجل وتحديد الوقت وترتيب الدخول.

خدمات السجل التجاري

تعرف على الخدمات التى يقدمها السجل التجارى على موقع "بوابة مصر الرقمية":

يقدم السجل التجارى العديد من الخدمات إلكترونيًا من خلال التسجيل على موقع "بوابة مصر الرقمية" وهي:

1- خدمة الاستدلال عن القيد الخاص بالسجل التجاري.

2- خدمة الاستعلام إلكترونيًا عن بيانات المكتب.

3- شهادة رسمية من السجل التجاري.

4- طلب تجديد سجل تجارى.

5- طلب شهادة بيانات للسجل .

6- خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات".

7- حذف الرقمى القومي.

8- "إضافة منشأة" إثبات الرقمي القومي على المنشأة.

9- خدمة حجوزاتي.

10- خدمة طلب قيد منشأة فردية.

11- طلب شهادة سلبية.

12- تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.

خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة، من أهمها منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل، والقضاء على ما يسمى وقت الذروة.

وقد انتهى الجهاز الموكل بمتابعة هذا الأمر، وهو "جهاز تنمية التجارة الداخلية" التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من ربط كل قواعد بيانات مكاتب السجل التجاري، وكذلك تم الانتهاء من عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.