بدء العمل فى أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على بدء العمل في أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بطول 2530 مترًا، وبتكلفة 365 مليون جنيه.

ويسهم هذا المشروع الضخم في القضاء - نهائيًا - على أكبر بؤرة تلوث بالمدينة، حيث يستهدف تغطية المصرف المجاور لمناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية، مع توفير متنفس ترفيهي له باستغلال المساحات الناتجة من التغطية في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقيّ كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 154 مليون جنيه بنظام الطبقة الخرسانية لأول مرة، ليتم ربطه بالطريق الإقليمى الشرقي العلاقي/ كوبري أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه، وهو الذي سيسهم في تحويل واستيعاب حركة النقل الثقيل القادم من المحاجر والمناجم.

من جانبه، أوضح المهندس محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للري بأسوان أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الموارد المائية والري والتي جاءت استجابة لمطلب محافظ أسوان، تمت ترسية مشروع تغطية مصرف السيل على الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات من أجل الإسراع فى معدلات التنفيذ بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن أطوال التغطية لهذا المشروع يفوق ما تمت تغطيته على مدار الـ20 عامًا الماضية، والتي شهدت تغطية 2500 متر فقط من مصرف السيل.