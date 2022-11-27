الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف المبادرة الرئاسية لـ «قوائم الانتظار»

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" وكذا موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يولي أهمية كبيرة لمتابعة المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين؛ مؤكدا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة الموقف التنفيذى لها.  

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان ما تم تنفيذه ضمن المبادرة، مضيفا: اشتملت الحالات على قساطر القلب، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، والمفاصل، والرمد، والأورام، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة، والقسطرة المخية، و القسطرة الطرفية. 

وتابع الوزير أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم مستشفيات عسكرية، ومستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، ومستشفيات خاصة وجهات خيرية، ومؤسسات علاجية، ومستشفيات جامعية، ومستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات تعليمية، ومستشفيات تأمين صحي، إلى جانب 186 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.  

وأشار إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 نوفمبر الماضي في إطار المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" بلغ 1.370.600 حالة إجراء جراحي. 

كما تطرق الوزير إلى موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 23 نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد القرارات للعلاج على نفقة الدولة خلال هذه الفترة 3.1 مليون قرار لخدمة 1.9 مليون مريض، بتكلفة 12.6 مليار جنيه.

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