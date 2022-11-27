رئيس حزب الريادة: البرلمان الأوروبي اتخذ من نفسه وصيا على الدول (فيديو)

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بقرار مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي اتخذ في الجلسة العامة برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال رئيس حزب الريادة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة يتخذ من نفسه وصيًا على دول العالم، حيث أنه يعتمد على معلومات مغلوطة، رغم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في التعليم والصحة والقضاء ومبادرة حياة كريمة وغيرهما، كما تحولت السجون في مصر إلى أماكن تأهيل.

- بيان مجلس الشيوخ عبر عما بداخل الأعضاء

ولفت "حسنين" ، إلى أن بيان مجلس الشيوخ عبر عما بداخل الأعضاء، حيث وجه رسالة للبرلمان الأوروبي باحترام الشأن الداخلي للدول، كما أنه يعيد للأذهان الاستعمار الأوروبي لأغلب الدول العربية، منوهًا بأن حالة الطوارئ في مصر تم إنهائها تمامًا في أكتوبر عام 2021.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن البرلمان الأوروبي ينظر بعين واحدة أو هناك غرض من بياناته بعد نجاح قمة المناخ "كوب 27" التي أشاد بها العالم كله، بما فيها الحكومات الأوروبية التي شاركت، معقبًا "بيان البرلمان الأوروبي توجد من ورائه علامات استفهام كثيرة".