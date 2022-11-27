الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس حزب الريادة: البرلمان الأوروبي اتخذ من نفسه وصيا على الدول (فيديو)

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
ads

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بقرار مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي اتخذ في الجلسة العامة برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. 

وقال  رئيس حزب الريادة،  عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة يتخذ من نفسه وصيًا على دول العالم، حيث أنه يعتمد على معلومات مغلوطة، رغم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في التعليم والصحة والقضاء ومبادرة حياة كريمة وغيرهما، كما تحولت السجون في مصر إلى أماكن تأهيل.

- بيان مجلس الشيوخ عبر عما بداخل الأعضاء

 

ولفت "حسنين" ، إلى أن بيان مجلس الشيوخ عبر عما بداخل الأعضاء، حيث وجه رسالة للبرلمان الأوروبي باحترام الشأن الداخلي للدول، كما أنه يعيد للأذهان الاستعمار الأوروبي لأغلب الدول العربية، منوهًا بأن حالة الطوارئ في مصر تم إنهائها تمامًا في أكتوبر عام 2021.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن البرلمان الأوروبي ينظر بعين واحدة أو هناك غرض من بياناته بعد نجاح قمة المناخ "كوب 27" التي أشاد بها العالم كله، بما فيها الحكومات الأوروبية التي شاركت، معقبًا "بيان البرلمان الأوروبي توجد من ورائه علامات استفهام كثيرة".

رئيس حزب الريادة البرلمان الاوروبى أكاذيب البرلمان الأوروبي بيان البرلمان الأوروبي اتخذ وصيا

مواد متعلقة

الزراعة: توفير القمح والمحاصيل الأساسية في مقدمة أولويات الدولة (فيديو)

طبيبة نساء: التوكوفوبيا مرض نفسى يسبب الخوف الشديد من الحمل والولادة «فيديو»

رئيس قناة السويس: نعمل على زيادة دخل القناة ورفع كفاءة الترسانات البحرية

«الصحة» تكشف تفاصيل تطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار «فيديو»

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى يطمئن على المواطن المصرى بنفسه (فيديو)

«العملية 9000».. فيلم وثائقى عن مصر والثورة اليمنية من 1962 إلى 1967

حفاظًا على البيئة.. تفاصيل مبادرة «التوكاتسو» فى المدارس اليابانية بالسويس (فيديو)

البطوطى: محمد صلاح نعمة من ربنا لمصر والسياح بتيجى تشوف بلده «فيديو»

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

«الجوازات» تقدم تسهيلات في الخدمات للمرضى وكبار السن

مات إثر قفزه من «الثامن».. ضبط 6 خطفوا شابا وعذبوه في المعصرة

إصابة 7 طلاب فى انهيار سور مدرسة بالغربية.. والنيابة تعاين

شرطة النقل تضبط 2296 مخالفة في المترو والقطارات

عيار 21 يسجل 1445 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية

ثمانيني يضرم النار في نفسه احتجاجا على سياسة اعتماد لغة واحدة في الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»