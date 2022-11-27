الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل يدفع حياته ثمنًا لقطعة أرض فى بنها

جثة
جثة
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لقى عامل مصرعه، الأحد، إثر إصابته بجرح طعنى بالرقبة، وإصابة ابن عمه فى مشاجرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول عامل مصابًا بجرح نافذ فى الرقبة، ولقى مصرعه خلال محاولة إسعافه، وابن عمه مصابًا بجرح بالساعد الأيسر خلال مشاجرة بقرية ميت السباع مركز بنها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين أن الضحية «مصطفى. ج»، 39 سنة، عامل، أصيب بجرح قطعى فى الرقبة ولقى مصرعه خلال إسعافه، وأن المصاب ابن عمه «شعبان. ع »، عامل، مصابًا بجرح فى الساعد الأيسر.

بالفحص وسؤال المصاب أقر بنشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بينه وبين القتيل، وطرف ثان شقيقين هما «ع. م» وشقيقه «ر» بسبب الخلافات المالية على باقى ثمن قطعة أرض، مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتهمان عليه وعلى ابن عمه القتيل وأحدثا الإصابات التى تسببت فى وفاة المجنى عليه وإصابته.

ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة خلال مشاجرة بينهما وبين الطرف الأول بسبب الخلافات المالية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عامل مشاجرة اصابة جرح طعنى بالرقبة محافظة القليوبية الخلافات المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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