مبادرة توعية.. كيف تتصرف مع صديقك المحرّض على تعاطي المخدرات؟

إذا كان صديقك يختبر المخدرات أو يعاني من الإدمان، فقد تكون قلقًا بحق، ويمكن أن يتسبب الإدمان سواء كان ذلك لوصف مسكنات الألم.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات سنعرض لك ما يمكنك فعله لجعل صديقك يتوقف عن تعاطي المخدرات عن طريق عدة طرق عرضها موقع evolve treatment.

ماذا تفعل إذا كان صديقك يتعاطى المخدرات

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في دعم صديقك من خلال نصائح مقتبسة من المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA):

تحديد مدى تعاطيهم للمخدرات، فتعرف هل صديقك يتعاطى المخدرات من حين لآخر، أم أنه مدمن بشدة؟ في حين أن كلاهما خطير، إلا أن الإدمان يتطلب مزيدًا من الاهتمام الفوري استمع بصراحة أثناء حديث صديقك، لكن تذكر ألا تتغاضى عن تعاطي المخدرات أو تصدق عليه.

تبادل المعلومات، بطريقة غير اتهامية، تحدث عن الضرر المحتمل الذي يسببه الدواء الذي يختاره صديقك، ويمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية لمقالات صديقك حول مخاطر تعاطي المخدرات والطرق المحددة التي تلحق الضرر بالجسم، ويمكنك أيضًا مشاركة بعض ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الملهمة للمدمنين المتعافين مع صديقك، وقد يشجع ذلك صديقك على الانغماس في الشفاء أيضًا.

شجع صديقك للحصول على المساعدة، وأفضل نوع من الدعم الذي يمكنك تقديمه هو الحصول على مساعدة احترافية لصديقك، وأخبر صديقك عن برامج إعادة التأهيل من تعاطي المخدرات للمراهقين القريبة منهم، أو عن مراكز علاج التشخيص المزدوج للمراهقين، في حين أنه قد يبدو مخيفًا البحث عن علاج من تعاطي المخدرات، فإن العلاج الاحترافي للإدمان لديه أعلى فرص النجاح، لذلك امنح صديقك قائمة بأرقام الهواتف الخاصة ببرامج علاج تعاطي المخدرات للمراهقين القريبة منك.

أخبر شخصًا بالغًا عن صديقك، إذا شعرت أن تعاطي صديقك للمواد المخدرة يعرضه للخطر، فأخبر شخصًا بالغًا تثق به، وقد يكون والد صديقك أو والدتك أو والدك أو مستشار التوجيه المدرسي أو حتى مدرسًا في المدرسة.

تحقق من نفسك أيضًا

عندما يكون لديك صديق يتعاطى المخدرات، فأنت بحاجة للتأكد من أنك تفكر في نفسك في نفس الوقت، ففي بعض الأحيان، قد يتسبب الصديق الذي يتعاطى المخدرات عن غير قصد (أو عن قصد) بإحباط الآخرين معه، وتحتاج إلى التأكد من أن لديك القوة الداخلية للبقاء قويًا إذا حاول صديقك إقناعك بتعاطي المخدرات أو عندما يقدم لك فرصة لتجربة المخدرات.

على الرغم من أهمية مساعدة صديقك، إلا أن الأهم هو حماية نفسك، لذلك لابد من الرفض بحزم وقوة عندما يدفعك صديقك إلى تعاطي المخدرات، ومع ذلك، إذا وجدت أنه من الصعب البقاء بالقرب منهم مع الاستمرار في حماية نفسك، ففكر في قضاء الوقت مع أصدقاء آخرين قد يكون لهم تأثير أفضل.