الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المقاولون العرب تفوز بمشروع إنشاء جامعة أغاخان بأوغندا

من أوغندا
من أوغندا
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أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بمشروع إنشاء جامعة أغاخان بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والذي يتكون من مبنى أكاديمي، عبارة عن دور أرضي و٦ أدوار متكررة، ومبنى سكني مكون من أرضي و8 أدوار، كما انتهت الشركة مؤخراً من إنجاز ثلاثة مشروعات طرق بإجمالي طول 152 كم، ومصنع للمشروبات الغازية وتسليمه ابتدائيا.

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وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن ذلك الإعلان جاء خلال زيارة المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور أنسى البشوتى عضو مجلس الإدارة لتفقد مشروعات الشركة بدولة أوغندا، ومنها مشروع طريق وكوبري ساكا والمكون من طريق مار بمستنقع مائي كثيف بطول 4.5 كم، وكوبري عابر لنهر امبولوجوما.

وقالت إن كلا من المهندس سيد فاروق رئيس الشركة، والدكتور أنسي البشوتي عضو مجلس إدارة الشركة، رافقهما خلال الزيارة المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان المدير العام للشركة.

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وفي نهاية الزيارة، وجه رئيس مجلس الإدارة المهندس سيد فاروق الشكر لجميع العاملين من المصريين والأوغنديين على الجهد المبذول، وما تتميز به المشروعات من الجودة العالية.

على جانب آخر، قالت الشركة أيضا إن رئيس هيئة الطرق الأوغندية، أرسل خطاب شكر لرئيس مجلس الإدارة نظراً لانتهاء الشركة من مشروعات طرق تريني – باليسا – كومي بطول 67 كم، وطريق باليسا – كمنكولي بطول 44 كم وطريق مساكا بوكاكاتا 41 كم، وأشاد بالجودة العالية والالتزام بمدة التنفيذ، مشيراً إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك المشروعات على المجتمع الأوغندي.

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جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب الأوغندية حصلت مؤخراً على شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان للعام الخامس على التوالي، نظراً لإسهامات الشركة في تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.

شركة المقاولون العرب المهندس سيد فاروق فوز الشركة بمشروع إنشاء جامعة آغاخان الأوغندية كمبالا

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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