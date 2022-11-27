الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 فى انقلاب سيارة أجرة بـ«صحراوى أسوان»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، اليوم الأحد، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة".

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية بنبان، ووجود مصابين فى الحادث، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

اصابة صحراوى أسوان انقلاب سيارة أجرة حادث

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زيارة لميدان العتبة

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