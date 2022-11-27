بعد ظهورها أمس لأول مرة في مساء dmc.. إيمان الحصري في سطور

شهد برنامج “مساء DMC” عودة الإعلامية إيمان الحصري من جديد إلى الشاشة، بعد فترة غياب طويلة عن عملها استمرت لأكثر من عام ونصف، ولاقى ظهورها ترحابا كبيرا من الجمهور، وحققت الحلقة نجاحا كبيرا فور عرضها على الشاشة.

وخلال هذا التقرير ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن إيمان الحصري في سطور: