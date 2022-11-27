بعد ظهورها أمس لأول مرة في مساء dmc.. إيمان الحصري في سطور
شهد برنامج “مساء DMC” عودة الإعلامية إيمان الحصري من جديد إلى الشاشة، بعد فترة غياب طويلة عن عملها استمرت لأكثر من عام ونصف، ولاقى ظهورها ترحابا كبيرا من الجمهور، وحققت الحلقة نجاحا كبيرا فور عرضها على الشاشة.
وخلال هذا التقرير ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن إيمان الحصري في سطور:
- بدأت إيمان الحصرى عملها بقناة النيل للأخبار كمراسلة، فى عام 2002، بعد تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- خاضت تجربة التقديم التليفزيوني من خلال قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، قبل أن تشارك فى تقديم برنامج "البيت بيتك" فى عام 2006.
- عملت كمراسل حربى لقناة النيل للأخبار في عام 2007 من الأراضي الفلسطينية مباشرة.
- انتقلت إيمان الحصرى إلى قناة "الحرة" لتقدم برنامج "هن" والذي تناول كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية.
- عقب ثورة يناير قدمت إيمان الحصرى برنامجا على قناة صدى البلد 2012.
- فى عام 2013 انتقلت إيمان الحصرى إلى قناة المحور لتشارك في تقديم برنامج "90 دقيقة.
- اختارتها مؤسسة الرئاسة لتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي فى 13 مارس من عام 2015.
- وقع الاختيار عليها لتقدم افتتاح أحد أهم المشاريع القومية وهو "قناة السويس الجديدة".
- ثم انتقلت إلى قناة DMC لتقدم برنامج "مساء DMC".
- غابت عام ونصف عن الشاشة، بسبب خطأ طبي وخضوعها لما يقرب من ١٠ عمليات جراحية في مصر وألمانيا.
- بعد التعافي من أزمتها الصحية شاركت في تقديم حفل "طريق الكباش".