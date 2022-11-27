حبس عاطل يروج الأقراص المخدرة بمحطات السكة الحديد بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 لمدة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة وحيازة 170 قرص مخدر بقصد الاتجار وترويجها على عملائه رواد محطة القطار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد سيدي جابر بالإسكندرية، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، أثناء حيازته كمية من الأقراص المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على "170 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.