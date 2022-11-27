الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إرشادات وزارة الصحة للتعافى من الفيروس المخلوى

الفيروس المخلوى
الفيروس المخلوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإرشادات للتعافى من الفيروس المخلوى عند الإصابة به، والتى تضمنت استشارة الطبيب المختص لتلقى العلاج المناسب مع الالتزام بالراحة المنزلية .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: “نحذر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية فى مثل هذة الحالات المرضية”.

 

ووجهت الوزارة عددًا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، أهمها غسيل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات، كما قدمت عددًا من النصائح لتعزيز مناعة الأطفال، منها كثرة شرب السوائل وتناول الأغذية التي ترفع المناعة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي".

 

وتابعت الوزارة: "لا توجد أي أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي، وشددت على أهمية الوعي الأسري بالتعامل مع الأمراض الفيروسية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وحذرت من استخدام المضادات الحيوية و"حقنة البرد القاتلة" التي يلجأ إليها المواطنون داخل الصيدليات دون طبيب مختص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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