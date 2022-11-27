مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبى يحارب مساعدة المهاجرين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول الاتحاد الأوروبي وموقفه من سياسة الهجرة وفشل مشاريع الاندماج.

الاتحاد الأوروبي لديه سياسة وقف الهجرة

وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، في بروكسل، خلال مداخلة "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه سياسة هجرة ولديه سياسة وقف الهجرة كما أن مشاريع الاندماج فشلت ولم يحاسب أحد على إخفاقه في هذا المشروع.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي انتقل من محاربة الهجرة إلى محاربة المنظمات الإنسانية التي تعني بحقوق المهاجرين وتسيير السفن الإنسانية في البحر لإنقاذهم، وكل الخلاف أين ترسي هذه السفن فإيطاليا تقول إنه يجب أن ترسى هذه السفن على المدن التي ترفع علمها"، مؤكدًا أن هناك أبراج إنقاذ عدة تلقت رسائل استغاثة وتجاهلتها مما أدى لوجود حالات غرق، ويوجد تسجيلات صوتية لها.

وتابع: "لماذا لا يوجد الأوروبيون حلًا للهجرة الغير شرعية في حين أنهم رحبوا بخمسة ملايين أوكراني، وبعد زيادة أعداد المهاجرين انشترت أكياس النوم في عواصم أوروبا، مما أدى لإنتشار الجرب، لانه لا يتم تقديم أي معونات لهم، كما أن مراكز استقبال اللاجئين قالت إن مراكزها وصلت للحد الأقصى.