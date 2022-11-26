سبب زيادة الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية.. عزت إبراهيم يوضح

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن هناك محاولات من البرلمان الأوروبي لجر الصراع لجنوب المتوسط بسبب بياناته الأخيرة.

يجب أن نفرق بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي

وأضاف خلال مداخلة سكايب، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": يجب أن نميز بين مجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، فمجلس الاتحاد يسعى لتحقيق التقارب ويتحدث عن تكامل اقتصادي وضرورة ضخ استثمارات في دول جنوب المتوسط لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

وتابع، أما البرلمان الأوروبي فنجد تصرفات خارجة عن المألوف ربما يكون نتيجة تغيير السياسات وأن الأمن يتغلب على حقوق الإنسان وهذا ظهر مؤخرًا.

وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مفقود من اللاجئين الذين عبروا الاتحاد الأوروبي من أصل 41 ألفًا عبروا الحدود وهناك أخبار عن 700 وفاة سواء هجرة شرعية أو غير شرعية، كما أن هناك تضييقًا على حركة المهاجرين وهناك تضييقًا يصل لتفتيش هواتفهم المحمولة وتحميلهم ساعات عمل زائدة وذلك رغم حاجة أوروبا لدمج المهاجرين.

وأكد، أن السبب الرئيسي في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية هو ضعف التنمية بين الشمال والجنوب وعدم الاستثمار في البشر.