مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27-11-2022 والقنوات الناقلة

مع ثامن أيام النسخة 22 في كأس العالم، والتي تقوم باحتضانها ملاعب دولة قطر، وستمنحها نكهة عربية بامتياز، وبهذا اليوم ستنتهي مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بالنسبة لكافة منتخبات المجموعات الخامسة والمجموعات السادسة، وقد شهد أمس يوم السبت إخفاق المنتخبات العربية الممثلة في دولة تونس ودولة السعودية بضمان التأهل.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" تفاصيل لقاءات اليوم الأحد الذي قد تتواجه به كالعادة في ثماني منتخبات، بحيث نسلط الضوء على مواعيدها.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر

في يوم الأحد الموافق الـ 27 من نوفمبر ستجري المباريات ذات الأرقام وهي (25 -26 - 27 - 28)، من ضمن اليوم الثالث ما قبل الأخير في الجولة الثانية بالدور الأول، إذ قد تتابع به مباريات فرق: (منتخب اليابان ضد كوستاريكا)، و(منتخب بلجيكا ضد المغرب) و(منتخب كرواتيا ضد كندا) وأخيرًا (ومنتخب إسبانيا ضد منتخب ألمانيا).

موعد مباراة اليابان وكوستاريكا بكأس العالم 2022

بتمام الساعة الواحدة في ظهر اليوم الأحد بتوقيت دولة قطر سيلتقي الساموراي الياباني بنظيره منتخب كوستاريكا “اللوس تيكوس” بالمجموعة الخامسة.

موعد مباراة بلجيكا والمغرب بكأس العالم 2022

يلتقي منتخب المغرب ومنتخب بلجيكا بالمجموعة السادسة أثناء تمام الساعة الرابعة في مساء اليوم الأحد الـ 27 من نوفمبر 2022 بتوقيت المضيف.

موعد مباراة كرواتيا وكندا بكأس العالم 2022

ضمن ثالث لقاءات اليوم الأحد وعند الساعة السابعة مساءً في قطر، تنطلق صافرة البداية للمباراة المونديالية رقم 27، التي تجمع المنتخب الكرواتي ثاني المجموعة السادسة بنقطة واحدة من تعادل، مع كندا الباحث عن النقاط الأولى له في المونديال بعد تعثره بلقائه الأول أمام بلجيكا.

موعد مباراة اسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022

اللقاء الرابع والأخير سيجري بموعده المعتاد في تمامالساعة العاشرة مساءً طبق توقيت دولة قطر، والذي سيجمع الديربي الأوربي الأشهر وهو “منتخبا إسبانيا وألمانيا”.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم 2022