من القولون للرئة.. فحوصات مرض السرطان التي نحتاج لإجرائها سنويًا

يمكن للسرطان بجميع أشكاله أن يفاجئ أي شخص، فعندما يحدث ذلك، يمكن أن يكون المرض في مراحله المتأخرة بحلول الوقت الذي يتلقى فيه الأشخاص التشخيص، حيث تكون خيارات العلاج محدودة.

تعتبر فحوصات الكشف عن السرطان واحدة من أفضل الطرق للقبض على السرطان مبكرًا وفي أكثر مراحله قابلية للعلاج، حيث يتم إجراء الفحوصات قبل ظهور أي أعراض يمكن تحديدها على المريض، فهي تساعد في الكشف عن أي مخالفات صغيرة أو مشاكل سرطانية، فقد أثبتت فعاليتها في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن بعض أنواع السرطان، وفقًا لما ذكره موقع «verywellhealth».

هناك العديد من أنواع الفحوصات المتاحة، والتي يجب أن تفكر فيها، حيث تختلف حسب العمر والجنس وعوامل الخطر الشخصية، ففي السطور التالية قدم الأطباء الفحوصات الموصى بها لكل من الرجال والنساء.

سرطان القولون:

يجب فحص بعض الأشخاص بانتظام بحثًا عن سرطان القولون بدءًا من سن 45 و 50 عامًا أو بين سن 50، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان القولون والمستقيم أو متلازمة السرطان، وأي نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية.

إذا كنت تندرج في أي من هذه الفئات، فقد تكون أكثر أو أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون وقد تحتاج إلى بدء الفحص قبل السن الموصى به، أو إجراء أنواع معينة من الفحوصات، أو الخضوع للفحص في كثير من الأحيان.

كما يجب إجراء الفحوصات للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة حتى سن 75 عامًا على فترات يحددها نوع الإجراء الذي يتم إجراؤه، فقد يتم فحص الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 85 عامًا اعتمادًا على عوامل الخطر الشخصية.

سرطان الرئة:

يجب على الرجال أو النساء الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول تاريخ التدخين لديهم، وإذا كان من المستحسن إجراء فحص لسرطان الرئة، يسهل علاج سرطان الرئة عندما يكون في مراحله الأولى.

في السابق كانت هذه الفحوصات تستخدم أشعة سينية منتظمة على الصدر، لكن التصوير المقطعي المحوسب بجرعات منخفضة أكثر دقة واستبدلت الأشعة السينية في السنوات الأخيرة، حيث يوصى بإجراء الفحوصات سنويًا حتى يبلغ الشخص 81 عامًا.

سرطان عنق الرحم:

يجب أن تخضع جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 65 عامًا ممن لديهن عنق الرحم لفحص سرطان عنق الرحم. تحدث معظم أنواع سرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي البشري.

يمكن للفحوصات المنتظمة تحديد الآفات التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري قبل أن تصبح سرطانية، كما أنها تساعد في الكشف عن أنواع أخرى من سرطانات عنق الرحم في مراحل مبكرة أكثر قابلية للعلاج.

يتضمن اختبار عنق الرحم، أخذ عينة من خلايا عنق الرحم وإرسالها إلى المختبر للتحقق من وجود خلايا غير طبيعية، فإذا كانت نتائج اختبار عنق الرحم سلبية، فمن المحتمل أن تنتظر ثلاث سنوات قبل أن تحصل على أخرى.

وقد تحتاج بعض النساء إلى الفحص أكثر أو أقل في كثير من الأحيان، فعلى سبيل المثال قد تحتاج النساء اللاتي لديهن عوامل خطر معينة، مثل ضعف الجهاز المناعي، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.