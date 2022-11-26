السبت 26 نوفمبر 2022
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«حمودة»: هيكل حلم بأن يكون طيارًا ووصل لمكانة أثارت الغيرة والإعجاب

عادل حمودة
عادل حمودة
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن العديد من الأسرار عن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، مؤكدًا أنه كان يحلم بمكان في السماء، كان نفسه يناطح السحاب ويمد يده لـ«يكبش» النجوم المضيئة بها وتمنى أن يكون طيارًا لكنه لم يستطع، ثم فكر في أن يصبح طبيبًا مشهورًا، لكن شهادته المتوسطة حالت دون ذلك.

 

هيكل حلم بلعب كرة القدم

وقال خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية"القاهرة الإخبارية": "جرب أن يلعب كرة القدم لعله يصبح واحدًا من نجوم الملاعب ولكنه تراجع عن تخيله بعد أول مباراة، لكن تلك الأمنيات الحقيقية كانت شديدة البساطة، شديدة السذاجة بالنسبة لما وصل إليه محمد حسنين هيكل".

وتابع، أصبح هيكل واحدًا من أشهر الكتاب في جيله علي مستوي العالم كله، ونشرت مقالاته في صحف يقرأها البشر من اليابان إلي إسبانيا، ومن الدنمارك إلي جنوب إفريقيا، وترجمت كتبه إلى 30 لغة في نفس الوقت، تقاضي جنيهًا إسترلينيًا علي كل كلمة ينشرها، ونشرت عنه رسائل دكتوراه في جامعات مختلفة، طبعًا كل ذلك أثار الإعجاب به، وأثار الغيرة منه.

وأضاف: ذات يوم تلقي برقية من صحفي لبناني كبير قال فيها: "أنا أحسدك علي خصومك"، ورد هيكل عليه: "أنت تحسدني علي عدد خصومي ولكنني أيضًا أستحق الحسد علي أصدقائي".

عادل حمودة محمد حسنين هيكل طيار ا السذاجة الإعجاب الغيرة

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