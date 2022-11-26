ماهر زين يحصد 6 ملايين مشاهدة بكليب «تهيّا» احتفالًا بكأس العالم (فيديو)

حصد المطرب ماهر زين، العديد من المشاهدات بكليبه الجديد "تهيّا" الذى جاء احتفالًا بمونديال كأس العالم قطر 2022 ونال الكليب استحسان عدد كبير من الجمهور والعديد من الإشادات بمضمونه المميز، حيث اقتربت مشاهداته من 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد أيام قليلة من طرحه.

وشارك في أداء الأغنية مع ماهر زين المطرب الكويتي حمود الخضر، وجاءت ألحانها مبهجة، وهي من كلمات طلال الخضر وأحمد اليافعي بالعربية، وكلمات إنجليزية وتوزيع ماهر زين، وإخراج حمزة جمجوم، والعمل من إنتاج Awakening Music البريطانية.

تم تصوير الفيديو كليب بالكامل في الدوحة، العاصمة المضيفة لمباريات كأس العالم 2022، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاهد التقليدية والعصرية، مما يعكس الثقافة والتقاليد والقيم المحلية.

وظهر في الفيديو القطري غانم المفتاح، والذي افتتح الألعاب جنبًا إلى جنب مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مورجان فريمان.

كما ظهرت هدية سعيد، الممثلة الأكثر شهرة في الخليج العربي، وكذلك الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية معتز برشم، الذي انتشر فوزه المشترك مع الإيطالي جيانماركو تمبيري خلال دورة ألعاب طوكيو.