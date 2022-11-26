حبس سيدة بتهمة حيازة أموال مزورة فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حبس ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة أموال مزورة اشترتها من محافظة الدقهلية لترويجها واستعمالها في عمليات الشراء.

دائرة قسم شرطة حلوان، واعترفت بشراء العملات المزورة من أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم حلوان من أحد العاملين بمحل تجاري بميدان المحطة مفاده تجول إحدى السيدات بالمنطقة وقيامها بشراء بعض المستلزمات مقابل عملات نقدية ورقية فئة المائتي جنيه وتبين أنها مزورة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص تبين أن وراء تلك الوقائع المدعوة فاطمة سعد كامل حسن، 32 سنة، ربة منزل ومقيمة بالإسكان الاجتماعى مدينه ١٥ مايو، وتم إعداد كمين لها حال قيامها بتقديم عملة نقدية فئة المائتي جنيه مزورة أثناء قيامها بشراء مخبوزات من مخبز كائن بشارع المحطة.

وضبط بحوزتها مبلغ مالى 53 ورقة فئة المائتي جنيه مزورة، ومبلغ مالى آخر سليم، فتم اقتيادها للقسم وبمواجهتها أقرت بحيازة العملات المزورة بقصد تبديلها بأموال سليمة والعملات السليمة من متحصلات تبديل العملات المقلدة، وأضافت اعتيادها شراء كل عشرة آلاف جنيه مقلدة مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سليمة من أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.