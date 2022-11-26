تشكيل الأرجنتين.. 5 تغييرات من سكالونى.. وميسى يقود الهجوم أمام المكسيك

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المكسيك مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وأجرى سكالوني 5 تغييرات في تشكيل الأرجنتين عن الذي بدأ لقاء منتخب السعودية في الجولة الأولى، بينما يقود القائد ليونيل ميسي الهجوم.

تشكيل الأرجنتين.. 5 تغييرات من سكالوني وميسي يقود الهجوم أمام المكسيك

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مونتيل، ليساندرو مارتينيز، أوتاميندي، أكونا

خط الوسط: ماك أليستر، جيدو رودريجيز، رودريجو دي بول

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي

وكان تقابل منتخب الأرجنتين ونظيره المكسيك في 23 مباراة، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني في 15 مباراة، بينما فاز المنتخب المكسيكي في لقاءين فقط، وتعادلا في 6 مواجهات.

موعد مباراة الأرجنتين ضد المكسيك في كأس العالم 2022

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد المكسيك في كأس العالم 2022

تُبث المباراة عبر قنوات Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD ، beIN Sports HD 1 Max

معلقو مباراة الأرجنتين ضد المكسيك في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين ضد المكسيك كل من

Alkass EXTRA TWO HD منتصر الأزهري

Alkass EXTRA One HD مشاري القرني

beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي

يذكر أن يتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثالثة بدون أي نقاط، فيما يحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب الأرجنتين تلقى خسارة تاريخية من نظيره السعودى في الجولة الأولى بهدفين لهدف، بينما تعادل المكسيك مع بولندا سلبيًا.