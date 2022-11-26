كأس العالم 2022.. رأسية كريستنسن تمنح الدنمارك هدف التعادل

نجح أندرياس كريستنسن مدافع منتخب الدنمارك وفريق تشيلسي الإنجليزي في إدراك التعادل لصالح منتخب بلاده أمام فرنسا خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 68 بعد ركلة ركنية تم تنفيذها وتابعها كريستنسن برأسية في الشباك.

وكان كيليان مبابي قد منح الديوك التسجيل في الدقيقة 61 بعد عمل رائع بينه وبين ثيو هيرنانديز قبل أن يسدد مبابي الكرة في الشباك.

ويمتلك منتخب فرنسا 3 نقاط مقابل نقطة واحدة فقط يمتلكها منتخب الدنمارك.

