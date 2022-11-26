السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم 2022.. رأسية كريستنسن تمنح الدنمارك هدف التعادل

فرحة كريستنسن بعد
فرحة كريستنسن بعد هدفه في شباك فرنسا
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نجح أندرياس كريستنسن مدافع منتخب الدنمارك وفريق تشيلسي الإنجليزي في إدراك التعادل لصالح منتخب بلاده أمام فرنسا خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 68 بعد ركلة ركنية تم تنفيذها وتابعها كريستنسن برأسية في الشباك.

وكان كيليان مبابي قد منح الديوك التسجيل في الدقيقة 61 بعد عمل رائع بينه وبين ثيو هيرنانديز قبل أن يسدد مبابي الكرة في الشباك.

ويمتلك منتخب فرنسا 3 نقاط مقابل نقطة واحدة فقط يمتلكها منتخب الدنمارك.
 

أندرياس كريستنسن منتخب الدانمارك منتخب فرنسا مونديال قطر 2022

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