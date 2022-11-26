السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا»: أفكار حقل الاقتصاد السياسي ساهمت في بلورة برامج الرعاية الاجتماعية

الاسكوا
الاسكوا
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قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن الرؤى والأفكار النابعة من حقل الاقتصاد السياسي ساهمت في بلورة برامج الرعاية الاجتماعية في المنطقة العربية. فقد كان الإنفاق الاجتماعي السخي جزءا من مشاريع بناء الدولة في العديد من البلدان ومكوناً أساسيا في الخطاب القومي المبكر الذي دأب على تعزيز فكرة المواطنة والانتماء الوطني.

 كذلك أصبحت خدمات التعليم والصحة وسائل رئيسية لخلق فرص العمل والمساهمة في الخطط الهادفة إلى خفض نسبة عدم المساواة في الدخل. ولكن، بعد الانكماش الاقتصادي العالمي في عام 2008 والتعافي البطيء الذي أعقبه، تسارع ظهور التصدعات في العقد المنطقة العربية وسط ارتفاع الطلب على الاجتماعي في فرص العمل والخدمات العامة ذات الجودة الأفضل.

وأضافت "الإسكوا" أن المنطقة تواجه اليوم تحديات إنمائية كبيرة تفاقمت بسبب الجائحة الأخيرة والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة. فقد تزايدت نسبة الفقر، وارتفعت نسب التفاوت في الدخل والثروة. ولا تزال الاقتصادات العربية قليلة التنوع بشكل عام، وينال فيها النشاط غير الرسمي حصصا كبيرة ومؤثرة. 

أما الحيز المالي المخصص لتمويل النفقات الاجتماعية والإنمائية فإنه لا يزال غير كاف لتلبية الاحتياجات الضرورية جميعها، ولم يكن جاهزا كذلك لتلبية متطلبات الاستجابة للجائحة. وفي ظل تفاوت معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لن تصل المنطقة إلى العديد من الأهداف المندرجة ضمن الأهداف العالمية بحلول عام 2030. فهي تتخلف عن مناطق أخرى كثيرة في العالم في قضايا أساسية، مثل الفقر الناجم عن انخفاض الدخل، والمساواة بين الجنسين، وتغطية الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والسلام والأمن، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتغير المناخ. ويبلغ ضعف الأداء مستويات أدنى بالنسبة إلى الأشخاص الذين يكافحون للتقلب على طبقات متعددة من التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مثل النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، واللاجئين، والنازحين داخليا، وسواهم".

الامم المتحدة آسيا الإسكوا الاقتصاد الرعاية الاجتماعية المنطقة العربية

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