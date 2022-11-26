تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا فى «أحداث العياط» لـ 28 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث العياط" لجلسة 28 نوفمبر المقبل لإعلان المتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محـمـد عـمـران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم: أحمد سعيد أبو بكر، ورمضان محمد عويس، وحسام محمد بدوي، وأحمد معوض عبدالجواد وعبدالرحمن محمود حسن، وسامي نفادي إبراهيم، وأحمد أمين محمد أحمد، ومحمد صلاح محمود، وسلامة محمد سلامة، وطه خميس محمد.

وكشف أمر الإحالة، عن أن النيابة العامة تتهم المتهمين، بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

وأشار حال كونهم وآخرين مجهولين من المشاركين في تظاهرة غير مصرح بها حال حيازتهم أدوات حجارة أخلوا بالأمن العام وعطلوا مصالح المواطنين وعرقلوا حركة المرور.

وأضاف أمر الإحالة: استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما عملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق، لحملهما دون وجه حق على الامتناع عن تأدية عمل من أعمال وظيفتهما بأن تعدوا عليهما بإلقاء حجارة صوبهما فأحدثوا إصابة المجنى عليه الثاني الموصوفة بالتقرير الطبي، وأحرزوا وآخرون مجهولون أدوات حجارة، تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني.