السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شبانة يشكر وزير الرى على إنهاء إجراءات نادي الصحفيين

محمد شبانة
محمد شبانة
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وجه النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس نادي الصحفيين، الشكر للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقب اللقاء الذي جمعه معه بعد ظهر السبت.

وقال وكيل نقابة الصحفيين، إن لقاءه مع الدكتور هاني سويلم كان مثمرا للغاية لإنهاء كافة متعلقات نادي الصحفيين للتجديف والرياضيات المائية بشارع البحر الأعظم.

وأضاف شبانة، أن الوزير أصدر توجيهاته بتذليل كافة العقبات وكل الإجراءات الخاصة بالنادي لإنهاء المرحلة الأخيرة من تطويره برعاية وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ مصنع الطائرات الذي يشرف على التطوير.

محمد شبانة نادي الصحفيين الصحفيين هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى نقابة الصحفيين

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