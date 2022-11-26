السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| قميص ويجز يثير الجدل.. وأستراليا تتقدم على تونس في مونديال 2022

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند
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تناولت الساعات الماضية، عددًا من الأخبار التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وتصدرت محركات البحث، وترصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

سعره يتخطى 100 ألف جنيه.. قميص ويجز يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار مغني الراب ويجز، الجدل بسبب ظهوره بقميص شفاف خلال إحيائه حفلًا غنائيًا في دبي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لـ ويجز، من أحدث ظهور له، كما جاءت التعليقات منتقدة ما فعله مغني الراب، للتفاصيل اضغط هنا.

كأس العالم 2022.. أستراليا تتقدم على تونس بهدف ميتشيل دوك

تقدم المنتخب الأسترالي على نظيره تونس بهدف نظيف في الشوط الأول، من اللقاء المقام بين الفريقين ظهر اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022، للتفاصيل اضغط هنا.

أبرزهم الهضبة ومحمد منير.. قائمة حفلات نجوم الغناء فى ديسمبر

يشهد شهر ديسمبر المقبل عددًا من الحفلات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي قبل انتهاء العام الجاري، ويشارك فيها مجموعة مميزة من النجوم المفضلين للجمهور، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل عدد من حفلات الشهر، للتفاصيل اضغط هنا.

العالم يحتفى بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بعرض فيلم وثائقي

بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك عام 1922، احتفلت مصر مع العالم بعرض فيلم وثائقي عالمي يتناول حياة الملك "توت عنخ آمون"، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وقريباً بالشرق الأوسط، للتفاصيل اضغط هنا.

إكسبرس: شرم الشيخ الملاذ الأخير للشعاب المرجانية فى جميع أنحاء العالم

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية إن مدينة شرم الشيخ المصرية هي الملاذ الأخير للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن الشعاب المرجانية في شرم الشيخ تتحمل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، للتفاصيل اضغط هنا.

ويجز قميص ويجز كأس العالم 2022 أستراليا توت عنخ آمون محمد منير شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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