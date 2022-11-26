السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العالم يحتفي بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ امون بعرض فيلما وثائقيا

حسام أبو المجد ومحمد
حسام أبو المجد ومحمد نوارة
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بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون في وادي الملوك عام 1922، احتفلت مصر مع العالم بعرض فيلماً وثائقياً عالمياً يتناول حياة الملك " توت عنخ آمون"، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وقريباً بالشرق الأوسط.

ويعد الفيلم إنتاج مشترك بين شركتي Soura Films وشبكة PBS International الأمريكية، ومن إخراج المخرج المصري حسام أبو المجد، والموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقي محمد نوارة،  كما أن 90% من طاقم العمل المشارك مصريين، فيما يحظى بظهور خاص لعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعالمة الآثار المصرية، الدكتورة ياسمين الشاذلي، والمؤلف والمخرج محمود رشاد.

وتم تصوير معظم أحداث الفيلم في مصر وخاصة مدينة الأقصر وبعض الأجزاء تم تصويرها في أوروبا وكندا، وتم عرضه في 4 نوفمبر الماضي  في العديد من دول العالم في أوروبا وآسيا وأستراليا،  وقد بدأ التحضير له بدءًا من نوفمبر عام 2021، واستغرق عامًا للانتهاء منه.

ويحكي الفيلم عن قصة أشهر ملك فرعوني في التاريخ، لمدة ساعتين على حلقتين، ويرصد تفاصيل حياة وموت الملك توت عنخ آمون، ويحاول كشف النقاب عن أسرار وخفايا الإنسان وراء القناع".

وتم اختيار موسيقى الفيلم ذات طابع مصري قديم مع الحفاظ على الاوركسترا لكونه فيلم عالمي، كما  حرص فريق العمل على أن يخرج في النهاية بصورة مشٌرفة لمصر. 

وتعمل هذه الأفلام الوثائقية على الترويج للسياحة المصرية الأثرية بشكل جذاب ومختلف. 

احتفال عالمي مئوية توت عنخ امون فيلم وثائقي عرض فيلم وثائقي عن توت عنخ آمون توت عنخ آمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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