السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار الحج 2023

أسعار الحج 2023
أسعار الحج 2023
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تصدرت اسعار الحج 2023 مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الكثير لمعرفة الأسعار الجديدة لعام 2023.

تعرف على أسعار موسم الحج 2023 والأعداد المتوقعة للحجاج

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وترتفع عمليات البحث على بشكل مكثف على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل الكثير لمعرفة اسعار الحج 2023، خصوصًا بعد ان قامت المملكة العربية السعودية بتحديد أعداد الحجاج بنسبة 42% من حصة الدولة المشاركة فى تنظيم موسم الحج 2023.

أسعار الحج 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير وخاصة أنه بعد قيام المملكة العربية السعودية برفع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إبان فترة جائحة كورونا وعاودت استقبال المعتمرين والحجاج.

حيث شهدت أسعار الحج 2022، ارتفاعًا كبيرًا نظرًا لقلة أعداد التأشيرات حيث بلغت أعداد تأشيرات الحج المخصصة لمصر خلال موسم الحج الماضى نحو 35 ألف و357 حاج فقط، تم تقسيمهم على الـ3 جهات المنظمة للحج فى مصر وهم وزارات “الداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة”.

ووصلت أسعار الحج السياحى للعام الماضى للخمس نجوم من 157.500 ألف الى 177.500 ألف جنيه فيما وصلت أسعار الحج السياحي للمستوى الاقتصادى بداية من 82 ألف و500 جنيه إلى 92 ألف  و500 جنيه، وهى شبيه بالأسعار التي حددتها حج التضامن الاجتماعى وحج وزارة الداخلية.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الحج لعام 2023، انخفاضًا فى أسعار الرحلات خاصة أنه من المتوقع أن تعود أعداد الحجاج لما كانت عليه، بحيث تأخذ كل دولة حصتها من أعداد الحجاج كاملة وليس 42% من الأعداد كما حدث خلال العام الماضى.

اسعار الحج 2023 في مصر 

وتصل أسعار الحج 2023 في مصر كالتالي:

1 - من 90 لـ 100 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران.

2 - 160 لـ 170 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران، وهذا المبلغ لضيافة الـ 5 نجوم.

3 - 130 لـ 140 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران وهذا المبلغ لضيافة الـ 4 نجوم.

4 - 70 ألف جنيه للأشخاص الفائزين في نظام الحج بالقرعة ويشمل المبلغ الإقامة والانتقالات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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