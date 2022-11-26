توريد 58283 طن أرز لشون البحيرة حتى صباح اليوم

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 58283 طنا، بتوريد 150 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة، والتي تبلغ 174944 فدانا في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن نقاط التجميع لتسلم الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة - حوش عيسى "وأن إجمالي السعة التخزينية يبلغ 291 ألفا و700 طن.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.