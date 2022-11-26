السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الإعدادي
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يتساءل أولياء الأمور عن رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 المؤهلة لدخول امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023 المزمع أن تكون في شهر يناير حيث أخطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أن ينشأ كافة الطلاب حساب عبر البريد الإلكتروني الموحد لتحرير الاستمارة.

رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية ملء بياناتهم الشخصية في الاستمارات المؤهلة لدخول امتحانات نصف العام 2022-2023 بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)  حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق الخطة الرقمية الهادفة إلى تقديم خدمات إلكترونية بشكل أسرع وأدق للمواطنين لعدم إهدار الوقت والجهد.

وخلال الأيام المقبلة يمكن تسجيل بيانات طلاب الشهادة الإعدادية  في الاستمارة التي تؤهلهم لدخول امتحانات  نصف العام الدراسي حيث يتم مراجعتها من خلال نخبة من الموظفين المتخصصين لبيان استكمال البيانات والأوراق المطلوب تحميلها عبر الموقع الإلكتروني وإخطار المدرسة والطالب في حالة وجود أى أخطاء في الاستمارة للتعديل.

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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لعام 2022-2023

كيفية ملء استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا لتسجيل بيانات طلاب الشهادة الإعدادية المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب وكلمة السر للدخول عبر حسابه الشخصي.
  • اختيار أيقونة استمارات 3 إعدادي.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في دخول الامتحانات (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، بيانات ولي الأمر، …).
  • تدوين بيانات المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب.
  • إدخال بيانات التعليم السابقة للطالب بدقة.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.
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ننشر قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022/ 2023

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خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الاعدادية

موعد امتحانات طلاب 3 اعدادي 2023 في مصر 

يستخدم رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 لملء الاستمارة المؤهلة للامتحانات التي ستجرى خلال الفترة من 14 - 26 يناير المقبل لطلاب الشهادة الإعدادية وفقًا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده قبل انطلاق العام الدراسي الجاري 2022-2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تتم الامتحانات وفقا للإجراءات الاحترازية.

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الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023

رابط الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 امتحانات نصف العام وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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