السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر
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موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

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موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر 2022

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على إستاد "برج العرب".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر

ستُذاع مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في مواصلة نغمة الانتصارات، في المباراة المؤجلة من الموسم الماضي 2021 – 2022، حيث يأمل في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والدفاع عن اللقب.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم في ظروف فنية صعبة، نظرًا لغياب مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي سافر إلى بلاده لحضور جنازة ابن زوجته، وبناءً عليه سيقود كلًا من البرتغالي روى أجواش وأسامة نبيه الفريق في مباراة اليوم أمام المصري.

في المقابل، يرغب فريق المصري البورسعيدي، تحت قيادة المدرب إيهاب جلال، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، أملًا في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان فريق المصري قد بدأ بطولة الدوري الممتاز بهزيمة ثقيلة أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز سلبيا، وفاز على إنبي بهدفين، لذلك حرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لمباراة اليوم.

يذكر أن الفائز في مباراة اليوم بين الزمالك والمصري، سيواجه الفائز من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، والتي ستُقام غدًا الأحد.

ويدير مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر، الحكم عبد العزيز سيد، ويساعده كلًا من أحمد حسام طه، وشريف محمد عبدالله، ومعهم محمد التابعي غازي حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

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