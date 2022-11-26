البابا تواضروس الثاني يتم رسامة 22 من الكهنة الجدد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وخلال ترؤسه صلوات القداس الإلهي صباح اليوم السبت، أتمم البابا تواضروس الثاني، رسامة 22 من الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر.

وهنأ البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته في قداس ترؤسه رسامة الكهنة الجدد بالأنبا بيشوي، الأقباط بمناسبة بدأ صوم الميلاد، والذي تستعد فيه الكنيسة لاستقبال السيد المسيح في عيد الميلاد المجيد كما تستعد فيه الكنيسة لاستقبال عام جديد، من خلال الصلاة والتسابيح والصوم والقراءات الإنجيلية والتوبة.

وأوضح البابا تواضرس خلال كلمته أن الـ22 من الكهنة الجدد والذي سيقوم برسامتهم اليوم، سيتمّ تقسيمهم على إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وبلاد المهجر كالأتي: 10 من الكهنة الجدد ليخدموا في الإسكندرية، و10 كهنة في إيبارشيات القاهرة، وكاهن في إيبارشية إسنا، وآخر في إيبارشية بوروندي في إفريقيا.

كما أعلن البابا في نهاية كلمته عن دورة تدريبية للكهنة الجدد تبدأ يوم 20 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 25 ديسمبر بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي حول التدبير الكنسي، قبل أن يتسلموا أمور الخدمة الكهنوتية.

وأعلنت أديرة قبطية إغلاق أبوابها تزامنًا مع بدء صوم الميلاد المجيد، والذي بدأ أمس ويستمر حتى عيد الميلاد المجيد.

إذ قال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، أنه سيغلق دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن إغلاق أبوابه سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وتابع أسقف ورئيس دير المحرق، في بيان له: أنه يفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحًا حتى السابعة مساءًا.

أما الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، قال في بيان له: أنه يعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، بإستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مع استمرار السماح بقضاء فترة خلوة طوال الأسبوع للضيوف.