اليوم.. وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2021 - 2022م.



ومن المقرر أن يتم تكريم 74 فائزًا؛ (طالبًا، وولي أمر، ومعلمًا، وقيادة تربوية، وإداريًّا)، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة،.



وأعلنت وزارة الأوقاف قبل أيام عن نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للعام الدراسى 2022 /2023م، مؤكدة أنها أسفرت عن صعود ممثلى مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة ومركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية للتصفيات النهائية على حساب ممثلى مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد النور بالقاهرة ومركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.