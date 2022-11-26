السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سياسى مصرى يرفض قرار البرلمان الأوروبى: احتوى وقائع مغلوطة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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أعلن النائب أحمد بهاء الدين شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب ، رفضه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

وقال شلبي، في بيان صحفي أصدره، اليوم، إن البيان يحتوى على معلومات مغلوطة ووقائع كاذبة لا تستند إلى المصادر الرسمية.

 

وقال شلبي، إن البرلمان الأوروبي ينساق خلف شائعات يروج لها أهل الشر مع كل إنجاز تحققه الدولة المصرية وهذا يحدث بالفعل بعد التنظيم المبهر لقمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء العالم، مؤكدا أن بيان البرلمان الأوروبي محاولة يائسة لفرض الوصاية على مصر وهو أمر مرفوض لدولة ذات سيادة تتمتع بثقل إقليمي ودولي.


وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوروبي لم يشر إلى التقدم المحرز الذي حققته الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعمل لجنة العفو الرئاسي وجهود الافراج عن محبوسين فضلا عن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني يضم كافة أطياف المجتمع.

 

وأشار شلبي، إلى أن الدولة المصرية ماضية في مواصلة مسيرة الانجازات لبناء الجمهورية الجديدة وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان للارتقاء بحياة المواطن وتوفير حياة كريمة له على كافة المستويات .

الاستراتيجية الوطنية الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن العفو الرئاسي النائب أحمد بهاء الدين شلبي هيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

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وائل لطفي

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